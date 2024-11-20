長榮、陽明及萬海重返高獲利 調薪、年終再度受關注

長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）今年再度重返高獲利；陽明根據公務人員調薪計畫，2025年1月1日調薪3%，至於績效獎金還是要等到年度結算後；萬海每年都是季底會依營運概況公布調薪政策；長榮海運則是在每年元月會啟動調薪；不過海運員工最關心的議題還是年終及員工分紅可以領多少。

投資人都還在懷疑貨櫃三雄的營運展望能持續多少，今年前三季賺逾五個資本額，今年挑戰七個資本額在望；陽明前三季EPS 14.79元、萬海12.34元，對於這三家員工目前最想知道不是調薪，而是今年獲利可以多好，可以領多少年終獎金。

貨櫃三雄的股價今天再度走高，網友討論聲不斷，讚美「長榮再次榮耀。夢回2021」、「前長榮股東覺得桑心」，隨著長榮海運股價讓所有在2021年住「套房」牢投資人全部解套後，各大投資網最熱門議題變成陽明、萬海股價何時跟進。

法人分析，歐洲線12月開始反彈，國內的長榮、陽明受惠最明顯；萬海沒有經營歐洲線，然而近洋線第4季是傳統旺季，受惠於旺季加持，業績也會有不錯表現，就目前運價推估，貨櫃三雄第4季的獲利就算不如第3季，但仍會高於第1、第2季，仍舊是高獲利表現。