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中信金曝明年股利有機會上看2元 盤中大漲一度衝上38元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
中信金。圖／中信金提供
中信金。圖／中信金提供

中信金（2891）今年獲利亮眼，前十月每股稅後純益（EPS）達3.2元，創下歷史新高。關於明年股利發放部分，總經理高麗雪指出，有機會配息2元，不過要等到明年跟董事會報告後再跟大家說明。中信金20日盤中大漲逾3%，一度上漲至38.05元。

高麗雪強調，以到10月獲利來看，中信金有能力可配息至2元，不過還要財務長核算，董事會同意，並且因主管機關對資本要求逐年提升，仍要考量要留多少資本因應明年的成長。

中信金2024年前三季稅前盈餘713.1億元，累計稅後純益為586.5億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.82%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，每股稅後純益（EPS）為2.95元。

子公司中國信託銀行2024年前三季合併稅後純益達362.8億元，主要受益於存放款基盤持續擴大，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡及法人金融業務穩健成長，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較去年同期成長14%。

保險業務方面，台灣人壽持續推動長年期繳及價值型保單銷售，2024年前三季累計初年度保費收入為361億元，較去年同期成長10%。投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，加上第三季股利收入挹注，累計稅後獲利較去年同期成長46%。

高麗雪表示，目前看來，財富管理與資本市場皆可維持相當好動能，預估銀行獲利可穩定成長；台灣人壽部分，在IFRS17、ICS制度下，目前聯準會降息的方向，對台壽整體淨值有正面影響，未來發展看好。

中信金今以37.1元開高，一度上漲至38.05元，盤中漲幅近3%，創7月中以來新高。

中信金 股利 資本市場

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