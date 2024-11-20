中信金召開法說會後 市場看好明年殖利率可期

中信金（2891）在召開法說會後，法人機構認為，旗下中信銀獲利依舊穩健，今年獲利可望再創新高；台壽保體質持續轉佳，樂觀看待今年獲利表現下，預估整體金控今年獲利可望再創新高，加上先前併購議題影響已消失，預估明年殖利率優於同業水準，投資評等調高至買進。

國內大型法人機構表示，上修中信金今明、明年預估稅後獲利分別為702.4億元、732.5億元，分別年增25%、4%，每股獲利（EPS）分別為3.53及3.68元。

分析師指出，主要是中信銀行存放款結構穩健，若美國聯準會（Fed）緩步降息，可較原先樂觀看待明年NII及NIM表現；整體金控其他權益較前季提升逾76億元，雖短期殖利率走升，但步入降息循環長線淨值回升趨勢不變；評估明年現金殖利率可逾5.4%，優於多數同業水準。

此外，先前因併購議題影響股價回落，預估中信金今年、明年每股淨值分別為24.45及28.18元，樂觀看待整體金控明年獲利及配息水準。