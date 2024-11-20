前十月EPS創歷史新高 中信金：明年有機會配息2元

中信金控（2891）今年前三季大賺586.5億元，每股稅後純益（EPS）2.95元，前十月EPS更達3.2元，創下歷史新高。外界好奇明年股利發放是否有機會達到2元創新高，中信金總經理高麗雪昨（19）日在法說會坦言，「這部分我們覺得是有機會」，但要等到明年跟董事會報告後再跟大家說明。

高麗雪強調，今年尚未走完，無法預告股利是多少，不過以到10月獲利來看，EPS已3.2元，當然有那個能力，至於要發多少，還有很多考量。她舉例，譬如要留多少資本因應明年的成長等，都會影響發放股利方向。

高麗雪說，今年獲利比去年好許多，「可是股利不是我說了算，還要財務長核算，董事會同意，最後再到股東會，只能說能力是有的」，並且要留多少資本及子公司可以上繳多少，其實不是賺多少錢就可以發多少的概念，比如中信銀也是大到不能倒的銀行，主管機關對資本要求也是逐年提升，這些因素綜合考量後就會有一個提案。

高麗雪表示，目前看來，財富管理與資本市場皆可維持相當好動能，預估銀行獲利可穩定成長；台灣人壽部分，在IFRS17、ICS制度下，目前聯準會降息的方向，對台壽整體淨值有正面影響，未來發展看好。

川普上任後對台股的影響，高麗雪指出，股市看起來表現蠻好，以保險投資來講，債券是主要投資部位，會針對高評級債券動態調整，股票部分是提供穩定股息途徑，會適時實現資本利得，以短中長期看市場發展，做加碼或實現獲利。

展望第4季景氣，高麗雪表示，雖然出口可能因為去年基期較高，表現放緩，不過因新興科技應用十分強勁，進口展望穩定，應對台灣經濟帶來一定支撐，台灣通膨緩降態勢持續，加上經濟基本面相對穩定，內部預測台灣央行維持目前政策利率方向不變。

對於中信銀承作房貸概況，高麗雪說，事實上還有一些空間，目前房貸業務服務現有客戶為主，新戶承作會比較保守，仍會著重自住跟首購族的剛性需求，也會密切注意是否是投資型需求。