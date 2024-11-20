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乙烯價穩 台塑、台聚樂
在油價轉為堅挺下，最大宗石化基本原料乙烯近期報價持穩，可為下游的聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）等泛用樹脂行情走勢加持，泛用樹脂供商台塑（1301）、台聚、華夏等本季營運不看淡。
市場人士指出，俄羅斯與烏克蘭戰爭升級，加上傳出挪威北海Sverdrup油田因斷電導致產量減少，以及美元走弱，正帶動歐美原油期貨強彈。
以18日來看，紐約NYMEX-12月輕質原油期貨上漲2.14美元，收於每桶69.16美元，漲幅3.19%，並創下5 周來單日最大漲幅；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨則上漲2.26美元，收於每桶73.3美元，漲幅3.18%。
觀察最大宗石化基本原料乙烯上周報價變化，在大陸官祭出一連串重振經濟措施下，行情繼連漲三周後，近一周來站穩在每公噸865美元價位。
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