波音全球裁員導致航太產業氛圍轉趨保守，時碩（4566）對本季營運審慎看待，今全年營收、獲利力拚較去年成長，公司則對明年營運展望相對樂觀，預期布局AI產業最快明年開始出貨，看好2025年營收成長。

時碩表示，明年營運成長動能主要來自新能源車驅動系統、自動駕駛系統等關鍵零組件開花結果，加上石化工業穩健成長，自行車產業逐步走出谷底，還有航空業復甦等商機。

時碩布局AI散熱，聚焦汽車零件及AI資料中心兩個領域，都配合客戶開發零件，其中ADAS車用液冷散熱，會用到冷卻液分配裝置（CDUs），AI資料中心水冷式快速接頭金屬零件，也已送樣給客戶進行測試，最快明年開始出貨且貢獻營收。

另外，時碩配合客戶斥資1.8億泰銖在泰國購地建廠，預計年底前動工，預期第一期廠房明年第4季投產，初期生產汽車零件，未來再延伸工業應用，以及導入航太零件等產品在泰國廠量產。