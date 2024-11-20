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岱宇轉骨 出貨升溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）宣布推動轉型已見成果，集團積極拓展商用健身器材市場，今年前三季商用占比已來到18%，明年可望超越二成以上；明年上半年也將推出第二代全新電輔車產品，預期整體銷售有望更進一步成長。

岱宇10月合併營收6.35億元，月增11.2%、年減8.7%，累計前十月合併營收54.83億元、年減10.3%。

隨著健身器材銷售旺季來臨，集團旗下各品牌開始加強產品推廣，而各品牌經銷通路商亦持續拉貨，帶動集團10月合併營收呈現月增。

岱宇表示，2024年為集團營運轉型中重要的一年，在健身器材方面，家用健身器材一直以來都是集團最大的營收來源，占比約七成左右。

隨著家用健身器材市場成長幅度趨於穩定，今年開始集團積極拓展商用健身器材市場，相比以往商用僅占集團營收約10%至15%，而今年前三季透過旗下Spirit品牌的高階商用健身器材產品，商用占比已經來到18%。

岱宇強調，未來旗下Spirit品牌將持續研發推出符合商用健身市場需求的產品，以增加商用健身器材市場的滲透率。

在電動輔助自行車業務方面，集團自2022年底併購電輔車代組裝廠後，持續累計電輔車組裝經驗，並為自有品牌做準備。

隨著以組裝電輔車為主的大甲廠，於今年5月正式啟用，集團自有品牌Cikada電輔車亦已於第3季開始分別透過美國、加拿大、英國與德國的官網通路正式開始銷售。

目前，第一代產品為針對城市通勤的Cty Bike，以及適合跨越市區及郊區長距離騎乘的Touring Bike，而為滿足電輔車款式需求，將於明年上半年推出第二代全新的電輔車產品，預期整體銷售將有望進一步成長。

健身 岱宇 營收

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