今年前三季賺逾五個資本額 長榮股價衝上天價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮海運（2603）昨（19）日重返榮耀，收盤飆上236元，創新高。法人指出，長榮手上有三、四千億元的現金，今年前三季賺逾五個資本額，今年挑戰七個資本額在望，明年高配息的可能性大增，近期吸引許多機構法人、ETF基金納入關注對象。

長榮海運昨日股價開高、走高、收最高，收盤時來到236元，漲幅達5.12%，爆出4.4萬張的大量，較前一日成交量增加一倍，股價改寫2021年7月創下的歷史紀錄233元，再創新天價。

法人分析，長榮海運單季稅後純益為619.13億元，年增182.60%，每股純益為28.75元；累計前三季稅後純益為1,087.54億元，年增239.40%，每股盈餘為50.68元。概估長榮第4季每股獲利有望突破15元，屆時每股淨值續增，明年甚至挑戰300元大關，以當前本淨比0.9倍概估，最低的合理股價應落在260元以上。

法人分析，歐洲線12月開始反彈，國內的長榮、陽明受惠最明顯；就目前運價推估，萬海即便歐洲線比重低，近洋線旺季加持，業績也會有不錯表現；以目前運價分析，貨櫃三雄第4季的獲利就算會略低於第3季，但仍會高於第1、第2季，為今年次高水準。

航運業界普遍認為，12月到過年這段時間出貨量是最大的支撐動能，農曆春節前有機會出現一波農曆年前拉貨潮。

長榮海運

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