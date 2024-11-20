華安糖尿病藥 前進東協

華安（6657）昨（19）日公告，與日本田邊三菱製藥株式會社子公司、台灣田邊製藥公司簽訂F703DFU在台灣與東南亞（東協）商業化權利合作備忘錄（MOU）。

華安醫學治療糖尿病足潰瘍（DFU）新藥F703DFU，目前正在美台兩地執行三期臨床試驗，未來F703DFU解盲成功後，將透過與田邊三菱製藥母公司，進入台灣及東南亞的DFU市場。

根據東京證券交易所公布，田邊三菱製藥2022年（2021年4月~2022年3月）營業額高達3,859億日圓，為全球前50大製藥企業，田邊三菱製藥業務以處方藥為主的醫藥品的製造和銷售，截至去年員工已超過6,300人，業務遍布全球130多個國家。

華安醫學表示，該公司治療DFU的新藥F703DFU目前正在美國及台灣執行三期臨床試驗，公司預計明年上半年申請F703DFU歐盟三期臨床試驗外，美國及台灣執行的三期臨床試驗預計明年收案完成及解盲。