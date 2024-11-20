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愛山林建案 挹注上看百億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

代銷業者愛山林（2540）除了代銷業務挹注外，今年起建案投資收益貢獻顯著；明年來自建案挹注放大至百億元，2026至2028年更將進入每年逾200億元的建案貢獻爆發期。

愛山林建設第3季營收達25.51億元、年增32.7%，稅後純益達4.53億元、年增62.9%，每股純益達0.73元，優於去年同期0.48元；累計今年前三季營收75.02億元、年增38.5%，稅後純益約達16.02億元，較去年同期激增1.2倍，每股純益達2.6元，優於去年同期1.25元。

愛山林建設第4季營運在「帝景3號」、「帝景5號」兩大新建案交屋，今年全年營運有機會挑戰去年表現；展望2025年，愛山林規劃將有逾120億元新建案挹注，包括屏東總銷55.7億元的「花園帝寶」、總銷14億元的三重「市政官邸1號」等，而「新竹帝寶」8-1~8-3等三案也將完工。

另外，海悅國際在法說會中表示，近年集團業務不僅有代銷本業，在多元化布局有成，包括南下拓展、投資合建等，陸續進入收成期下，讓營運在房地產波動中更加穩健；以目前海悅線上銷售個案約1,548億元接下來還將新增約3,301.9億元新案，總計可銷售案量達4,849.9億元。

建案

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