泰博（4736）董事長陳朝旺昨（19）日表示，正積極發展新品項，尋找下一波高成長的動能。陳朝旺表示，連續式血糖監測系統（CGM）計畫明年陸續取得證照，希望能排入銷售。

泰博昨日舉辦法說會，由董座陳朝旺主持。陳朝旺表示明年營運動能將由既有血糖相關產品及新產品驅動，其中，既有產品線預估明年穩定成長2~3%，而新產品連續式血糖監測系統（CGM）目前動物實驗剛完成， 現正安排臨床實驗，另外包含多參數測量平台、智慧戒指生理監控系統，以及醫療美妝保健產品，皆會是未來重要成長動能的產品線。

泰博昨日說明第3季財報表現，累計前三季稅後純益7.7億元，年減14.24%，每股純益8.09元。泰博表示，疫情期間，檢測試劑銷量大增，近兩年則遞減，以今年前三季看來，新冠肺炎快篩試劑營收占比僅剩下2%，而2022年營收占比一度達五成，是近年營收下滑的主因。

不過，泰博也積極尋找下一波高成長的動能，陳朝旺表示，連續式血糖監測系統（CGM）計畫明年陸續取得證照，希望能排入銷售。智慧戒指生理監控系統已在台灣上市，主要是利用專業醫療級睡眠品質及呼吸中止風險分析系統，建構重大疾病前期指標的生理數據庫，目前消費者反應不錯，這個產品的終極目標是開發可提前監控突發型重大疾病的個人用醫療產品。

另外，泰博已在多參數檢測儀耕耘四~五年的時間，近年皆有二到三成的成長趨勢，預期明年也會是帶動成長的主要產品線。多參數檢測儀可利用不同試紙檢測出重大疾病的前期關鍵指標，合併結合遠端和AI數據分析工具，可進行有效的健康管理。