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中鋼報喜 10月轉盈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼EPS 圖／經濟日報提供
中鋼EPS 圖／經濟日報提供

中鋼（2002）昨（19）日公告10月自結合併盈餘，交出再度轉盈成績單，單月合併營業利益0.94億元，年減81.69%；自行結算合併稅前盈餘1.07億元，年減86.98%。

中鋼累計前十月合併營業利益9.44億元，年減34.21%；合併稅前盈餘37.48億元，年增40.85%。

中鋼表示，中國大陸經濟刺激政策效應逐步顯現，而台灣經濟展現韌性，建設與科技業需求帶動鋼材消耗，鋼市供需結構逐步改善，總體信心緩步回升，邁向穩定成長。

中鋼今年10月自行結算合併營業收入279.39億元，月增4.45%、年減3.82%；合併營業利益0.94億元，年減81.69%；自行結算合併稅前盈餘1.07億元，年減86.98%；前十月合併營業收入3,018.81億元，年減0.69%；合併營業利益9.44億元，年減34.21%；合併稅前盈餘37.48億元，年增40.85%。

中鋼說明，本年累計合併稅前盈餘年增加，主係鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入和營業利益減少；另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

展望後市，中鋼認為全球經濟穩健復甦，美國總統大選順利落幕，成功為鋼鐵市場消除觀望氣氛，OECD將今年全球GDP成長率上修至3.2%。世界鋼鐵協會預估，2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，較今年增加2,060萬公噸，鋼市復甦動能加溫。

此外，美國內需消費動能穩健，第3季消費支出成長率由2.8%升至3.7%， 美國鋼廠10月底提漲熱軋每公噸約22至33美元。歐洲鋼廠明年第1季交期熱軋報價較今年12月價格每公噸漲逾50美元。

中鋼表示，大陸實施人民幣10兆元化債政策，緩解地方政府債務壓力，國統局公布10月中國製造業PMI回升至50.1，經濟刺激政策效應逐步顯現。台灣經濟展現韌性，出口動能增強，工業生產指數連續七個月正成長，建設與科技業需求帶動鋼材消耗，鋼市供需結構逐步改善，總體信心緩步回升，邁向穩定成長。

中鋼 鋼鐵

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