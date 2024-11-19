快訊

獨／雇員招考不公？員工爆料工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

中信金明年股利可發2元創新高？ 總經理一句話回應

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

中信金（2891）今年前三季大賺586.5億元，每股稅後純益（EPS）達到2.95元，前十月EPS更達到3.2元，創下歷史新高。外界都好奇，明年股利發放是否有機會達到2元創新高，中信金總經理高麗雪19日在法說會上坦言，「這部分我們覺得是有機會的」，可是最後要等到明年跟董事會報告後再跟大家說明。

高麗雪強調，因為今年尚未走完，所以無法預告股利是多少，不過若以目前到十月的獲利來看，（EPS）已經是3.2元，當然是有那個capacity（能力），至於要發多少，當然還要有很多的因素考量。

他舉例，譬如要留多少資本因應明年的成長都會影響整體發放股利的方向，（股利發2元）這部分我們覺得是有機會的，可是最後也是要等到明年我們跟董事會報告後再跟大家說明。

高麗雪說，今年的獲利當然是比去年好上許多，「可是股利不是我一人說了算，還要財務長的同意，還要董事會的同意，最後再到股東會，只能說的是能力是有的」，要留多少資本以及子公司可以上繳多少，因為其實不是賺多少錢就可以發多少的概念，還有就是雙重槓桿比率要留多少等，另外，中信銀本身也是大到不能倒的銀行，主管機關對資本的要求也是逐年在提升，當這些因素綜合考量後就會有一個提案。

EPS 中信金 股利

延伸閱讀

新盛力 10月EPS 0.27元

亞洲銀行家協會會員大會／ABA：多領域應用AI 升級服務

亞洲銀行家協會會員大會／逾20國企業領袖齊聚台北

新盛力10月EPS達0.27元 較去年同期由虧轉盈

相關新聞

中鋼前十月合併稅前淨利37億4,849萬4千元 年增41%

中鋼（2002）今年累計至10月合併營業收入3,018億8,171萬4千元，年減0.96%；合併營業利益9億4,449萬...

中信金總座：明年股利有超過2元的潛力 但仍要視五大因素而定

中信金總經理高麗雪今天在法說會前記者會指出，中信銀9月每股盈餘2.95元，10月3.2元，因此明年股利的確有上看2元的潛...

台灣虎航今日開始公開申購 股價於平盤附近震盪

台灣虎航-創（6757）上周四、五連續大漲兩天，19日開盤一度衝上80元，但隨後出現開高走低，股價於平盤附近震盪。台灣虎...

年前拉貨潮來臨 貨櫃三雄走強、長榮創減資以來新高

隨著時序即將進入12月，航運業者認為有機會出現一波農曆年前拉貨潮，加上美國東岸碼頭勞資雙方上周重啟協商，但該輪談判破局，...

金融股定期定額王竟是兆豐金（2886）？專家3分析「官控配息大方」：低波動適合存股

台灣的金融控股公司各有不同強項，但在定期定額投資者的心中，兆豐金控才是第一名，甚至僅次於護國神山台積電。

台中銀 今年獲利拚新高

台中銀行昨（18）日召開第3季法說會，揭露連續第十個季度創單季獲利同期新高，累計前三季獲利與整體淨收益、手續費收益也都創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。