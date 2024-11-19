中信金明年股利可發2元創新高？ 總經理一句話回應

中信金（2891）今年前三季大賺586.5億元，每股稅後純益（EPS）達到2.95元，前十月EPS更達到3.2元，創下歷史新高。外界都好奇，明年股利發放是否有機會達到2元創新高，中信金總經理高麗雪19日在法說會上坦言，「這部分我們覺得是有機會的」，可是最後要等到明年跟董事會報告後再跟大家說明。

高麗雪強調，因為今年尚未走完，所以無法預告股利是多少，不過若以目前到十月的獲利來看，（EPS）已經是3.2元，當然是有那個capacity（能力），至於要發多少，當然還要有很多的因素考量。

他舉例，譬如要留多少資本因應明年的成長都會影響整體發放股利的方向，（股利發2元）這部分我們覺得是有機會的，可是最後也是要等到明年我們跟董事會報告後再跟大家說明。

高麗雪說，今年的獲利當然是比去年好上許多，「可是股利不是我一人說了算，還要財務長的同意，還要董事會的同意，最後再到股東會，只能說的是能力是有的」，要留多少資本以及子公司可以上繳多少，因為其實不是賺多少錢就可以發多少的概念，還有就是雙重槓桿比率要留多少等，另外，中信銀本身也是大到不能倒的銀行，主管機關對資本的要求也是逐年在提升，當這些因素綜合考量後就會有一個提案。