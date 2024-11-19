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中信金總座：明年股利有超過2元的潛力 但仍要視五大因素而定

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金今日下午舉行第3季法說會，由金控總經理高麗雪主持。記者齊瑞甄／攝影
中信金今日下午舉行第3季法說會，由金控總經理高麗雪主持。記者齊瑞甄／攝影

中信金總經理高麗雪今天在法說會前記者會指出，中信銀9月每股盈餘2.95元，10月3.2元，因此明年股利的確有上看2元的潛力，但仍要看董事會決定，包括涉及未來留多少資本，子公司上繳多少，雙槓桿比留多少 、CAR水準，還有D-SIBs的資本要求，這些全部考量才會有提案。

對於協助企業減碳的運作成果，高麗雪也說，2年多前已和中研院有合作專案，會針對排碳大戶供應鏈廠商提供排碳熱點分析，建議資本支出如何支應減碳需求，並提出建議和資金，若達目標可提供利率減碼，供應鏈上游基於產品訂單，也會提供下游協助。另外，金融同業是先行者聯盟之一，都有透過先行者聯盟都有交換經驗，未來若作風力發電，比較大的案場會邀相關同業一起參與。

針對海外據點的外部成長機會，高麗雪指出，柬埔寨、馬來西亞仍為增設據點重心。中信銀今年獲利前三名的海外分行，統計顯示香港前三季獲利58億元、成長1.3%；新加坡21億元、年增20%；中國分行獲利13億元。

財務投資方面，高麗雪指出，銀行將以高評級債券為主，據利率變化作調整，股票也會伺機作資本利得實現。至於財務操作，以銀行而言，債券投資，是拿大眾資金，相對穩定，會以存款部位作債票券增加，長短債的布局則要以市場長期發展角度，現在是在債券較高的水位，所以會調節，因為銀行並非以資本利得為主利的機構，所以會作部位的加碼和操作，

中信銀 債券

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