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台灣虎航今日開始公開申購 股價於平盤附近震盪

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台灣虎航。聯合報系資料照片
台灣虎航。聯合報系資料照片

台灣虎航-創（6757）上周四、五連續大漲兩天，19日開盤一度衝上80元，但隨後出現開高走低，股價於平盤附近震盪。台灣虎航19日起至21日開放公開申購，每人限定1張，11月25日抽籤。

台灣虎航上周競價拍賣完成，15日開標，最低得標價格61.8元，最高得標價格73元，得標加權平均價格62.38元。這周的公開申購承銷價為40元，與昨日收盤價77.7元有高達3萬7千元的價差。預計11月25日抽籤，11月29日撥券。

台灣虎航是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司，在東北亞市場占重要地位，航線網絡以日本為主。為應對日益增長的旅遊需求，台灣虎航積極拓展新航點，11月26日開航桃園-宮崎航線後，屆時日本將達20個航點、韓國4個航點，共計營運28個航點、41條航線。

台灣虎航第3季營收為44.22億元，年增23.7%，稅後純益9.42億元，年增63%；累計前三季營收為126.36億元，年增率39.6%，營業利益32.61億元、年增67.8%，稅後純益為24.76億元，EPS 5.52元。

展望第4季和明年，台灣虎航指出，ITF旅展的銷售相當好，同時農曆過年期間的機票，到目前為止，售價都高於去年過年期間的售價，加上日、韓的旅遊趨勢沒有改變，國人還是很瘋迷前往這兩個國家，由於團隊完整布局東北亞及東南亞航線，明年航空市場沒有看淡的理由。

台灣虎航 航線

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