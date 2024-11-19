年前拉貨潮來臨 貨櫃三雄走強、長榮創減資以來新高

隨著時序即將進入12月，航運業者認為有機會出現一波農曆年前拉貨潮，加上美國東岸碼頭勞資雙方上周重啟協商，但該輪談判破局，都加深運價變數。台股19日終止連黑，出現反彈上漲，貨櫃族群表現強勁，長榮（2603）盤中強漲4%，一度衝上234.5元，創下減資以來新高價，陽明海運（2609）、萬海（2615）則各有逾2%的漲幅。

長榮自10月中以來股價頻頻向上墊高，今更創下2022年9月19日減資6成後重新上市以來新高價，一度漲至234.5元。長榮當時減資後新股參考價為187元，減資前一天收盤價為80.8元。陽明、萬海也同步上漲，盤中漲幅2~3%。

最新一期上海集裝箱出口運價（SCFI）指數15日出爐，下跌79.68點至2,251.9點，周跌幅3.41%，運價指數終止連三漲，不過，東南亞線因明年1月華人過春節，已開始大漲。

先前因川普揚言要對來自中國大陸的商品加徵60%的關稅，導致加快拉貨步調，出現一波搶運潮，雖然近期貨主進入觀望階段，未來兩周拉貨潮則可能暫時休息，但航運業者認為，12月到過年這段時間出貨量是最大的支撐動能，仍有機會出現一波農曆年前拉貨潮。

貨櫃航商指出，搶運潮在美國大選後一周，已來到首波的波段高點，第二波運價上漲的發動時期，可能會落在川普對中貿易政策明朗後、華人農曆年之前的區間，預期12月上旬較為可能。

另一影響運價的因素，還有上周美國東岸碼頭勞資雙方重啟協商，但未能針對「自動化」議題達成協議，而新勞動契約須在明年1月15日之前談妥，期限只剩兩個月時間。