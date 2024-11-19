金融股定期定額王竟是兆豐金（2886）？專家3分析「官控配息大方」：低波動適合存股

【文．玩股特派員】

台灣的金融控股公司各有不同強項，但在定期定額投資者的心中，兆豐金控才是第一名，甚至僅次於護國神山台積電。

說起來，兆豐金在權值股中排行第12，在金融股市值中排行第4，落於富邦金、國泰金與中信金之後，業務也相對單純。不過，論市值與獲利則是官股金控的第一名。

而官股金控則有以下特色，與民營金控是截然不同的經營方向。那麼，作為官股金控，兆豐金的獨特優勢究竟在哪裡呢？

◉籌碼穩定

作為飯官股銀行，兆豐金的股東多為政府機構與公家單位，持股2%以上股東比重超過30%，大股東就是持有逾9%的財政部。

持股1%超過40%，再加上海外主權基金和大型ETF的長期持有，這些資金雄厚、長期穩定持有的大型投資者，讓兆豐金具有籌碼穩定的優勢。

◉經營穩健、配息大方

既是官股，金控又是特許行業，經營方向比起民營金控又會更加穩健保守。

官股金控多以銀行業務為主體，除了受政府機構直接監督，再加上具有各自有金融業務的特殊性。

體制完善，也有其經營優勢，如兆豐金本身就是唯一美元、歐元及澳幣的清算銀行，全球廣佈營運據點。

官股金控的另一項特色，則是因為盈餘必須上繳國庫，配息也會相對大方。

以盈餘發放率來看，官股金控幾乎都在七成以上，兆豐金2022年甚至配了100%。

但民營金控則偏向保留盈餘使用，前幾年盈餘發放率大約在三成左右，提升了也就大約在六成。

◉防禦性強

基本面與籌碼面的穩健表現，使官股金控在股價表現上也相對抗跌。以2022年金融股遇到升息、防疫險與股債雙跌利空，整體約回檔到60月MA，與兆豐金差不多。

但市值更大的金融股如富邦金與中信金都回到120MA，國泰金更是跌落所有長期均線之下。

雖然利空總會過去，但波動過大還是會讓一般持股的投資人感受到較多情緒上的干擾。

雖然未必能有民營金控的擴展版圖的拼勁，股價波動較低而少了賺取短期價差的空間。

但穩健的經營方向與大方的配息，正好適合長期存股：比較不用擔心公司的經營風險，與大型股東同進退，也不會因為價格急漲而影響佈局，自然吸引長期投資者投入。

儘管如此，兆豐金還是會面臨一些經營上的挑戰。如聯準會再度轉向降息循環，海外業務的獲利可能受到影響；近年增資及配股，也有稀釋每股盈餘 (EPS) 的風險。

然而，這些風險早已被大股東納入考量。市場對兆豐金的信心也可見一斑，例如投信機構連續56天大舉買入超過11.3萬張，顯示其對兆豐金的穩定前景持正面態度。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：定期定額金融股王者，為何會是兆豐金？