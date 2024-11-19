台中銀 今年獲利拚新高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

台中銀行（2812）昨（18）日召開第3季法說會，揭露連續第十個季度創單季獲利同期新高，累計前三季獲利與整體淨收益、手續費收益也都創歷史新高，累計前三季稅後純益63.47億元，每股稅後純益（EPS）1.15元，比去年同期成長近三成，並遠高於整體國銀前三季獲利增長，台中銀今年全年獲利並可望上看80億元歷史新高。

台中銀法說會也公布前三季境外獲利，包含國際金融業務分行（OBU）與海外分行的累計前三季稅前盈餘，達到12.04億元，比去年同期大幅成長1.25倍，是獲利增長最強勁的單位。另外，9月底全行逾放比0.1%、備抵呆帳覆蓋率1,195.03%，也締造台中銀歷來最佳紀錄。

台中銀昨天法說會由副總經理鄭榮國主持，公布台中銀前三季稅後純益63.47億元，年增29.21%，前三季EPS為1.15元，年增29.37%。相較金管會公布金融三業前三季獲利，銀行業獲利年增平均約9.6%，台中銀的獲利成長明顯高於同業平均。

鄭榮國並指出，台中銀日前自結累計前十月合併稅後純益69.67億元、年增27.34%，EPS為1.26元，EPS在十檔上市銀行股居第三高，累計前十月獲利已經超越去年全年，並續創歷年同期新高。

台中銀指出，今年前三季台中銀本身個體的淨收益總額達133.97億元，年成長11.12%，其中以手續費淨收益26.19億元，年成長達32.41%最為強勁，其次為包括財務投資在內的其他淨收益24.1億元，年成長18.84%，利息淨收益83.68億元，占整體收益比重62.46%最多，年增率3.95%。

EPS 台中銀行

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