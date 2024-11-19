聯華：供應鏈難移回單一國家 台灣在全球扮演重要角色

聯華（1229）神通集團昨（18）日慶祝50周年，針對美國總統當選人川普的美國製造政見，恐引發新一輪供應鏈移轉，聯華神通集團董事長苗豐強表示，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，但現在一台伺服器可能就要1萬多個零件，整個供應鏈相當複雜，且零組件來自全球各地，現在要把供應鏈移回單一國家，是很不容易的事。

苗豐強談話重點 圖／經濟日報提供

聯華神通集團舉行「MiTAC 50th Anniversary TechDay」，邀請超微、思科、英特爾、輝達、Google Cloud、HPE、IBM、Intel、Microsoft等大咖與會。苗豐強提起台灣在全球地緣政治中扮演的角色，以及分析AI產業發展趨勢。

針對地緣政治趨勢，苗豐強指出，台灣在整個供應鏈裡，從半導體產業開始，「護國神山」上還有很多小樹、大樹、河流，是一整個生態系，但單有半導體也沒用，一定要有完整的系統。

他指出，全球整個系統供應鏈很複雜，包含一些低階零件如電阻和電容都不可或缺。而一台複雜的伺服器有1萬多顆零組件，來自世界各地，他說：「50年前剛回國時，大家是把供應鏈全球化，現在若要把供應鏈移回到單一國家，是很不容易的事。」

面對AI浪潮，苗豐強表示，集團的經營理念是多使用AI提升事業能見度，包含公司的管理知識、數據分析速度。所有事情都要根據很好的分析能力，透過科學數字找出策略、分析大環境，不僅要達到快速成長，也要穩健成長。

至於AI硬體是否未來二、三年後會成長趨緩，苗豐強回應，未來硬體的需求只會愈來愈多，且軟體的負載會愈來愈大，就像高速公路人工收費撤掉，其實硬體投資都到後台，包括網路通訊、電腦運算、儲存設備等。

聯華神通集團1945年成立，50年來開枝散葉。包括神通電腦、聯強國際、神基投控、神達投控等。