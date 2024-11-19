豐興降價誘單 衝刺營運

受到國際廢鋼行情續弱影響，加上鋼筋買氣低迷，豐興（2015）昨（18）日開出新盤價，廢鋼收購價每公噸跌300元、鋼筋牌價跌200元，型鋼基價下修400元，期待降價誘單創造營收。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料價格趨於弱勢，日本2H廢鋼持平以每公噸325美元交易，美國貨櫃廢鋼每公噸跌3美元，來到315美元，澳洲鐵礦砂由每公噸102.95美元跌至97.15美元。

上市鋼筋廠主管表示，大陸人大會議祭出人民幣10兆元的刺激經濟方案市場反應冷淡，加上國際原物料走弱影響市場氛圍，豐興本周盤價全面下跌，調降後廢鋼收購價每公噸9,000元、鋼筋牌價1.84萬元，型鋼基價每公噸2.48萬元。

影響所及，台鋼所屬易昇與慶欣欣鋼廠鋼筋盤價跟進每公噸下跌200元。盤後價格易昇普通鋼筋每公噸1.76萬元、盤元鋼筋1.8萬元；慶欣欣鋼筋1.78萬元。

此外，南部多家鋼筋廠連續三周未正式開價，本周價格走下坡，市場壓力加重，不排除鋼廠祭出專案措施，延續低價誘單的策略。

另外繼豐興暫停部分廢鋼收購外，台南上市電爐鋼筋廠威致昨天通知廢鋼商，為配合廠內儲區調整，11月19日至11月21日止，連四天僅收專案特工，其餘等級項目暫停入貨。上市鋼廠主管指出，重點鋼廠限制廢鋼收購，一方面是鋼筋銷售情況不佳，生產線無法再足額生產，造成廢鋼去化速度變慢，廠區只能暫停採購，當下需專注銷售，鋼筋賣得動，生產線才可能使用更多廢鋼。