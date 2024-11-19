匯僑設計 今年營收上攻

匯僑設計（6754）董事長王秀卿昨（18）日表示，公司近年營運持續朝向多元發展，並因應產業結構轉變做出調整，加上兩岸產能的整合與共同發展，有利今年營運攀上歷史新高，同時以在手訂單來看，明年亦可望維持與今年相當的水準。

匯僑設計昨日舉辦法說會，該公司主要營運為提供品牌規劃、室內空間設計、工程發包及傢俱生產的整合型服務，主要客戶包括國際精品同業、購物中心、飯店、企業與公共空間經營者。匯僑設計截至上季，在手訂單金額約26億元，公司表示，明年主要入帳的案子包括竹北科技廠房、亞洲健康城，以及精品專櫃改裝。

匯僑設計總經理楊信力表示，從大環境來看，國際經貿面臨地緣政治風險，經濟政策不確定性提升，同時全球通膨關稅壓力持續增加，而國內局勢則面臨國旅衰退、人口老化、精品與奢侈品市場轉移，這些都是2025年整體市場的主要變數。

其中，休旅方面，國際頂級品牌飯店開幕潮將在明年開始顯現，主要集中在信義計畫區，而本土飯店引進國際品牌換血轉型，如國賓飯店、西華飯店、六福客棧等，帶來裝修市場的新契機。

在樂齡康養方面，超高齡社會來臨、橘色經濟商機崛起，銀髮友善樂齡宅將成為最大內需市場，高齡友善環境成為室內設計顯學。

在商務廠辦方面，不少建商轉型開發商用不動產，北、中、南逾20項指標辦公室大案預計2027年前釋出約40萬坪辦公空間量體。