勝一子公司 23億蓋新廠

超高純度電子級溶劑大廠勝一（1773）昨（18）日宣布，全資子公司鴻勝目前啟動彰濱二廠興建，斥資23億元的新廠預計2026年完工，以因應AI趨勢，半導體先進製程對電子級異丙醇需求的持續提升。

勝一表示，子公司鴻勝在彰濱工業區崙尾西一區一期產業用地，預計投入23億元打造，2026年完工、啟用。此次新建工程包括有二套先進製程溶劑產線，以及因應未來最多可擴充到四套產線使用的生產大樓和其相關土木、鋼構、儀電、配電、公用配套設施。

公司指出，主力產品溶劑供應主要分為電子級和工業級產品兩類型客戶，前者均有簽訂長期供料合約；而後者大多依現貨行情進行買賣。隨著科技廠商需求增加，自去年來，電子級溶劑營收占比已超過50%，今年前三季的營占比更達60%。

展望本季營運，勝一持續看好電子級溶劑需求，至於在工業級溶劑方面，則必須再觀察地緣政治、以巴衝突和大陸同業競價等變化。

勝一今年第3季營收28.76億元，比去年同期的25.22億元、增加14%，單季稅後純益為4.78億元，相較去年同期的3.88億元，成長23.2%，每股稅後純益1.91元；累計前三季獲利13.41億元，比去年同期11.66億元，增加14.9%，每股純益達5.36元。

另外，勝一因應高市府要求把位於高雄港內的原料儲槽外移到外海，繼先前取得高港洲際貨櫃二期內的2.87公頃新生地，興建新的儲槽區外，隨後兩次加碼擴大儲槽區範圍。

總投資逾40億元、占地達5.23公頃的儲槽區已於去年完工、啟用，將有利生產線對原料需求調度，及成品外銷作業順暢。

據了解，勝一供應給半導體先進製程所需溶劑，因品質與技術服務深獲肯定，2023年12月曾獲台積電頒發「優良供應商卓越表現獎」及「供應商環安衛精進獎」雙料獎項。