皇昌 在手案量達800億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

皇昌營造（2543）昨（18）日在法說會上表示，目前在手工程案約800億元，兩家子公司宏昌、和昌明年在工程承攬量增加、新增預拌廠下，集團綜效將再擴大，尤其明年案量百億元起跳的第四座液化天然氣接收站將招標，在自身專業工程技術下，將積極爭取該標案。

皇昌營造指出，今年9月底新成立的地下基礎專業工程子公司宏昌，主要業務為連續壁、基樁、擋土設施等地下基礎專業工程，目前已有業務貢獻營運，預計明年第2季在母公司工程承攬下，將擴大貢獻營運，同步深化集團從材料供應到施工端之一條龍施作工程。

另外，皇昌表示，集團另一家子公司和昌，目前旗下已有台北內湖廠、桃園楊梅廠、桃園觀音廠，加上今年已新增新北市汐止預拌廠，共四大廠，公司規劃2025年再新增一家桃園預拌廠，新廠可能落在平鎮、大溪等地，屆時集團年產能將從目前60餘萬立方米、再往上跳，有利集團縮短運距、擴大混凝土供貨量涵蓋率，並同步做到節能減碳。在兩大子公司和昌國際、宏昌基礎營運持續擴大下，將強化皇昌集團營運綜效擴大。

皇昌指出，近三年集團積極搶攻公共工程案，2022、2023、2024年承攬工程金額各達394億元、102億元、426億元，其中軌道工程占比約達69.2%，海事工程比重為20.2%，建築工程約6.8%；不僅承攬金額持續擴大，皇昌在建工程金額也同步壯大，其中2022年約318億元，去年達470億元，今年至10月底達801億元，將成為集團中長期營運穩定業績來源。

天然氣 法說會

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