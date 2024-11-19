富邦媒迎旺季 衝全島物流

時序進入年底零售旺季，本土最大綜合電商富邦媒（8454）近期將啟用南區物流中心，完成全島物流骨幹重要據點，可望提升11月與本季營收表現。

富邦媒旗下擁有momo購物網、電視購物與型錄購物三平台。2024歲末時分，momo購物網觀察發現充滿儀式感的「倒數月曆」項目開始熱賣，momo購物網指出，耶誕節將近，站上「倒數月曆」話題湧現，近一周買氣熱銷破千組，各項熱賣品包括「遊戲倒數月曆」、「美妝倒數月曆」等都開始銷售。

momo指出，近年耶誕倒數月曆蔚為風潮，對許多消費者來說，「倒數月曆」除了建立過節儀式感，也有開箱樂趣。

面對年末購物旺季，momo表示，結合南北區物流中心、全台營運的主倉及衛星倉超過50座倉儲備戰，momo「南區儲配運輸物流中心」將在20日正式啟用，加入營運陣容，再加上自有車隊富昇物流與配送商，將有效大幅提升營運效能，提供給消費者更快速、更安心的網購體驗。

富邦媒10月營收81.56億元，月減1%，年增2.6%，創歷史同期新高；累計前十月合併營收872.4億元，年增3.4%。