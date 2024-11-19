富華新建案交屋 拚轉盈

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

富華創新（3056）昨（18）日召開法說，今年前三季，富華新及其子公司總太營造累計營收2.37億元，每股稅後虧損0.34元。富華新第4季總銷159億元北屯造鎮案「心之所向」進入交屋潮，法人估，全年營收有望上看百億，並轉虧為盈。

此外，富華新三大指標案包括水湳「文商15」、「文商53」及太原路案，預計明年陸續進場，初估三案總銷合計約175億元，可望推升公司整體營運穩健成長。

分析富華新營運表現，今年主要營收來源以餘屋銷售、子公司總太營造的營收為主，前三季合併營收2.37億元，營業毛利0.46億元、毛利率19%，稅後淨損1.19億元，每股稅後虧損0.34元。

富華新總經理洪志成表示，今年前三季尚無新案完工入帳，導致每股小幅虧損，不過總銷159億元的「心之所向」於第4季進入交屋階段，截至目前已交屋539戶，認列營收44.03億元，交屋進度達28%，預計明年第1季可完成全數交屋。目前仍在銷售中、總銷90億元的水湳經貿園區「之序」案，銷售率達52%，預計於2027年完工。

另外，由富華新100%持股的總太營造表現亮眼，其承攬項目涵蓋社會住宅、公共工程及民間工程，總承攬金額達50.4億元，未來將持續擴大承攬規模。

針對後續推案布局，洪志成指出，公司目前持有三筆重要土地預計明年陸續推出，包括位於水湳經貿園區綠美圖旁的「文商15」，基地面積1,936坪，正申請建照中，未來將以住宅與商辦產品為主，總銷約92億元。

另有「文商53」，基地面積649坪，正在進行產品調整，計畫2025年第2季進場，總銷63億元。而今年9月購入的北屯區太原段110地號土地，預計最快於2025年第3季推出，總銷20億元。

營收 美圖

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