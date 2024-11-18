南寶：今明兩年營收拚新高 評估增現金股利發放率

南寶樹脂（4766）執行長許明現今天表示，積極開發半導體用膠和其他電子領域，可望成為新的成長動能，而併購允德實業將於明年併入營收，今年營收力拼歷史新高，明年目標再創新高。

南寶今天召開第3季法人說明會，南寶表示，2023年每股股利為新台幣15元，發放率為74%。在強健的資產負債表支持下，積極評估提升2024年現金股利發放率，以強化股東權益報酬率，以更穩定達成股東權益報酬率20%以上。

許明現表示，目前重心在達成超越產業平均的長期成長，以及提升股東權益報酬率，並保持彈性的成長策略，也不排除透過併購來共同達成。

南寶表示，由於產業特性加上長期布局，過去5年資本支出占營收比率平均不到4%，每年資本支出約在6至9億元間，資本支出的壓力不大。

南寶統計，2024年第3季歸屬母公司淨利為6.61億元，每股盈餘為5.48元，創下同期新高。累計今年前3季，EPS達16.91元，也是歷史同期新高。