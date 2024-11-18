中信金（2891）獲利有機會再創高？ 應收款對比同期增加近60億元！
要研究中信金（2891），就要掌握中信銀行的營運狀態，想知道銀行接下來的放款情況，有一個很少有人提的財務數據你必須知道。
銀行開業想賺大錢，而是利用放款收益，因為每個月都要賺錢養員工，也要付利息錢給存戶，有現金流壓力，就不能像壽險靠長期投資操盤獲利...
所以應收款項就是中信銀行每月能回收的本金及利差，我們就要關注這個指標。
目前中信銀行的應收款項是2,393億元，對比2023年同期增加將近60億元，在國內放款利率持續調高的情況下：
中信銀長期逾放比維持在0.5%左右，只要營運不出意外，加上主力放款產業包含電子、土木、金融、藥品等剛性需求的企業，那麼獲利基本上就立於不敗，甚至有機會再創高。
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中信金獲利還會持續噴出嗎？
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