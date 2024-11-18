儒鴻目標價 喊到675元

儒鴻14日法說後，外資證券看好儒鴻第4季進入旺季，且2025年前景優，毛利率仍將維持高於30%，紛紛維持「買進」或「優於大盤」評等。至於目標價，則以摩根士丹利證券（大摩）及里昂證券的675元最高，其次是大和證券的670元。

大摩指出，儒鴻重申第4季進入旺季且2025年展望正向，主要是持續產品創新及開發新客戶。儒鴻的客戶訂單保守但仍持續流入，毛利率至少有30%，2025年現有客戶營收可望兩位數成長。

大摩將儒鴻今年營收下修2%，對2024~2026年的預估每股稅後純益（EPS）分別下調3%、1%、4%，但預估毛利率則上調0.3、0.4、0.2個百分點，以反映產品及客戶組合改善、原物料價格穩定有利效率提升等因素。大摩對儒鴻重申「優於大盤」評等及675元目標價。

里昂將儒鴻2024~2026年的預估EPS分別上調3%、1%、1%，目標價從670元上調到675元，維持「優於大盤」評等，主要看好儒鴻的生產地分散到中國大陸以外的地方，且產品組合改善有利毛利率上揚。

儒鴻第3季營收比里昂預估高出3%，EPS高出9%，主要因為新增六個客戶造成營收優於預期；毛利率比里昂預估高出1.8個百分點，受惠於產品組合改善；營業費用則比里昂預期高出11%，主要是因為研發費用增加。

大和對儒鴻維持「買進」評等及670元的目標價，將2024~2026年的預估EPS上調3~6%，以反映毛利率擴張及產品持續創新。大和指出，儒鴻毛利率仍將維持高於30%，訂單復甦階段可望延續更久，給予25倍的本益比，是過去五年11~28倍區間的高檔區。下檔風險是毛利率擴張速度低於預期、需求不如預期、通膨上揚等。

高盛證券對儒鴻仍維持中立評等，但將目標價從581元上調到605元，將2024~2026年的預估稅後純益上調3~4%，以反映營收及毛利率轉強，但預估本益比從24倍下調到23倍。