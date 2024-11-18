台泥、亞泥 樂觀大陸市場
大陸降準政策逐步發酵，台泥（1101）、亞泥等台資西進水泥廠本季逐步感受到大陸市場轉機。台泥指出，受惠大陸9月起實施降準政策，帶動該公司在大陸市場開始呈現量價齊揚；亞泥也認為，大陸官方9月起各種救市政策出台，有助當地房地產市場改善，對水泥需求及價格都有一定激勵。
大陸數字水泥網最新統計指出，大陸10月全國水泥產量1.75億噸，雖仍年減7.9%，但月增3.9%，主因需求有所改善。
就本季展望來看，中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林表示，水泥行業預期將迎來「量價齊升」轉變，大陸官方出台一系列增量政策，加速發放專項債以緩解資金緊張狀況，將有效提升下游工程項目開工率；房地產政策調整也會刺激銷售，從而減緩水泥需求下滑趨勢。
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