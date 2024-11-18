豐興鋼筋 今可望開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼筋買氣低迷，降低廢鋼原料用量，豐興（2015）宣布近日停收廢鋼，由於國際廢鋼行情仍弱，預期在需求不振下，今（18）日豐興鋼筋新盤價沒有上漲空間，新行情將以平盤為主流。

法人表示，建築用鋼市況仍陷膠著，豐興、東鋼、海光、威致等上市電爐煉鋼廠產銷持續橫向盤整，靜待買氣回春。

上市鋼筋廠主管表示，受到政府打房及鋼鐵業景氣不振等因素綜合影響，鋼筋市場表現「死氣沈沈」。據了解全台已經連續四周鋼筋「不成盤」，單周總銷量低於5萬公噸，情況較糟時單周全台只賣出不到2萬公噸鋼筋。

上市鋼筋廠主管說，一般情況電爐鋼筋廠在周一開盤後，如果價格獲買家支持，全台北中南各鋼廠合計單周鋼筋接單量超過10萬公噸以上，被視為鋼筋成盤。

但最近市況嚴重昏迷，部分鋼筋廠單周「連1公噸鋼筋都沒賣出去」，建築用鋼市況有提前過冬隱憂，可能到今年底前都將處於低潮期。

隨著鋼筋買氣弱化，電爐煉鋼廠對廢鋼的需求同步降低，豐興通知廢鋼商到本周二都暫停收購工鐵等品項的廢鋼，以利廠區空間零活調度。除了豐興外，中南部一些電爐廠同樣停收廢鋼，避免廢鋼存貨堆積太多。

上市鋼廠主管表示，近期大陸鋼價跌多漲少，尤其小鋼胚以及螺紋鋼（鋼筋）連續多日跌價，比價效應下，台灣鋼筋要漲價難度升高，預期豐興周一新盤價將以平盤為主流，避免跌價造成市場信心潰散。

東鋼 豐興 買氣

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