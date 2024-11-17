金融三業、上市金控全年創新猷可期 法人：明年獲利穩中求進

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金融三業、上市金控獲利亮麗，今年全年創新猷可期。展望未來，美國已啟動降息，川普明年上台再掀美中競爭新局，金控獲利面臨多空因素交錯，今年獲利創高後，法人分析，明年獲利預期將穩中求進。

今年前十月金控獲利優異，關鍵在於壽險金控資本利得、及近月來新台幣走貶有利降低避險成本；銀行業則是在美國降息啟動前有亮麗金融換匯交易FX SWAP收益，以及資本市場熱絡帶動財富管理手續費收入大增；證券端同樣受惠台股價量俱揚，經紀手續費收入與自營操作、承銷收入增長。

元大投顧研究指出，銀行業今年手續費收入動能強勁，但是在手續費收入及換匯交易SWAP收益基期已高下，明年銀行業獲利成長可能趨緩。壽險業今年在股市上漲下積極實現資本利得，對明年現金股息收益影響待觀察。

國泰金（2882）旗下投顧研究則指出，川普上台後通膨預期轉強，不利債券走勢，雖然匯率有利壽險業，但多空互抵，加以未來股債資本市場走勢變數多，今年獲利衝高後，明年獲利成長需觀察。

壽險業 銀行業 降息

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