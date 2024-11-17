10金控夠力 存股族追捧 兆豐、玉山等霸榜定期定額交易

14家上市金控今年前十月獲利再創新高，金融業獲利穩健成長特性，吸引存股族追捧，統計有十家上市金控股穩坐存股族定期定額交易戶數前20大榜單，公股金控定期定額交易戶數比多數民營金控多，但民營金控今年獲利成長亮眼，帶動定期定額交易戶數增加。

14家上市金控累計前十月共賺5,369億元，全年獲利創新高在望。金管會統計金融三業今年前三季獲利，銀行、證券期貨投信、保險等前三季稅前盈餘達8,854.18億元、年增30.8%，也創歷史同期新高。

儘管金融業沒有科技業、半導體產業的AI話題熱度，獲利成長與每股稅後純益（EPS）、股利水準，比不上台積電、聯發科，但金融業穩穩賺、穩健成長特性，仍吸引存股族青睞。

定期定額交易戶數十大金控股 圖／經濟日報提供

證交所統計，從2021年金控獲利創新高起，擠進定期定額交易戶數前20榜單有過半數是金融股，除了兆豐（2886）、富邦（2881）等十家金控外，還有一檔銀行股台企銀也進榜，顯示定期定額交易偏愛金融族群，凸顯金融業獲利、股價、股利配發波動幅度相對穩當，受長期存股族青睞。

十家長期在定期定額戶數前20榜單的金控股，分別為兆豐、玉山、第一、合庫、中信、富邦、台新、元大、永豐、國泰等金控，唯一擠進榜單的銀行股台企銀，至今年10月定期定額交易戶數為4,576戶，居第19。

根據證交所資料，定期定額交易戶數最多金控股，首推公股金控獲利王兆豐金，多年來定期定額交易戶數均在金控股中居最高。不過，兆豐金、第一金、合庫金雖然定期定額交易戶數領先多數金控，但今年來這三家公股金控定期定額交易戶數都是減少，獲利爆發力較強大的富邦金、中信金、永豐金，今年來定期定額交易戶數明顯成長。

法人分析，定期定額交易存股族群，通常選擇長期展望正向標的，獲利、股利配發都是考量因素，金融股因為股價穩定度大，加上金融業營運穩健不必怕會倒，吸引長期存股族。