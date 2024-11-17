中信、華南金法說 獲利受矚目

中信金控（2891）、華南金控（2880）第3季法說會，將在19日、20日接棒登場。兩家金控法說會分別由中信金總經理高麗雪、華南金總經理李耀卿主持。

中信金今年10月單月稅後純益達47.4億元，累計前十月合併稅後盈餘更達633.89億元，已超越去年全年獲利表現，每股稅後純益（EPS）達3.2元，創下歷史新高，明年有機會配2元現金股利，有機會改寫新猷，預料配息將成為法說會上法人的關注焦點。

中信金是存股族最愛的金融股之一，法人預估，中信金今年全年EPS可達到3.6元，明年估配發現金股利2.25元，以此計算殖利率有6.08%。

法人分析，今年金控獲利成長，其中壽險業吃大補丸是因美國降息，台美利差縮小、壽險公司避險成本下降；證券業則是台股從低於2萬點上漲至23,000點，股市上漲，帶動證券業獲利。

華南金10月合併稅前淨利為21.64億元、合併稅後純益為17.49億元；累計合併稅前淨利245.54億元、合併稅後純益為196.01億元，年增6.94%，每股稅後純益為1.42元。