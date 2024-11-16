南僑樂觀全年獲利向上

南僑（1702）昨（15）日召開法說會，南僑總裁暨總經理李勘文表示，展望後市，今年過年較早油脂需求旺季加持，將挹注第4季營收成長，有望優於去年同期，綜觀整年度表現，也將優於去年全年，根據觀察，目前需求並無減弱，進一步推升全年營收、獲利向上攀升。

南僑旗下子公司皇家可口將於11月20日召開興櫃前法說會，並於11月26日正式登錄興櫃。李勘文指出，皇家可口主要生產急凍麵團及冰品，其中由於急凍熟麵生意很好，目前僅兩條生產線，預計明年第2季將新增第三條線，而冰品部分產能滿載，後續持續規劃開出新產線。

南僑第3季稅後純益1.42億元，年減49.1%，每股稅後純益0.57元，累計今年前三季稅後純益7.71億元，年增17.9%，每股純益3.11元。

針對油價高檔，壓縮獲利表現，李勘文認為，過去油價開始上漲，回到近兩年半的高點，因此影響到營運上的狀況，不過根據觀察，第3季目前已經看到漲勢趨緩，相信油價會隨著一季一季開始回落。