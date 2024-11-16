中鼎報捷 再奪中東大單

中鼎集團（9933）昨（15）日報捷，以執行全球最大乙烯廠中東卡達RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）統包工程的優異實績，再奪百億「乙烯廠之儲槽統包工程」案，預計2027年第3季完工。

中鼎指出，該案合約金額4億美元（約新台幣129.8億元），本儲槽容量3萬噸，得標後為中鼎於中東煉油石化市場的競爭力與影響力，再添實績。

中鼎表示，該案業主拉斯拉凡化工（Ras Laffan Petrochemicals, RLP）為卡達能源公司（QatarEnergy）與雪佛龍菲利普斯化工公司（CPChem）成立之合資企業。本乙烯儲槽，位於卡達拉斯拉凡工業市，由中鼎攜手南韓三星工程合組SCJV聯合承攬團隊共同承攬。

該案鄰近本團隊執行中的RLPP乙烯廠統包工程案場，完工後，將作為本廠維護／維修期間及緊急狀況發生時的乙烯暫存槽，並作為彈性調度儲存槽。

中鼎集團董事長楊宗興表示，此一全球矚目的RLPP乙烯廠正全力執行中，感謝拉斯拉凡化工的信賴，接續將本廠的儲槽工程託付本團隊執行，有信心以豐富的國際統包、專案管理經驗及安全第一的落實，圓滿完成本案。

截至今年10月，中鼎在建工程達3,391億元，其中煉油石化佔比25%，中鼎指出，集團深耕煉油石化工程領域40餘年，於全球完成無數艱鉅的煉油、石化、天然氣和化學領域的大型工程專案，近年代表性的實績包括世界最大陸上模組專案美國GCGV 110萬噸乙二醇統包工程以及創下7,700萬安全工時紀錄的阿曼LPIC EPC統包工程。

展望未來，中鼎指出，集團連續四年簽約額超過千億，預期新簽約額持續穩健增長，未來重點爭取商機，國內以公共政策衍生之大型工程及前瞻基礎建設計畫 ，像是複循環發電廠與民營電廠等及高科技產業鏈為主，海外則瞄準國際大型石油公司高值化產品與低碳轉型、台商高科技產業全球擴展。