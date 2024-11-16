雲品衝營運 兩路出擊

雲品（2748）昨（15）日召開法說會，董事長盛治仁表示，雲品酒店杭州將於明年投入營運，該飯店位於台泥中國營運中心杭州公亮大樓中，共有190間客房，可一覽錢塘江壯闊景色。他也提到，未來將成立「雲品Collection」精品旅宿平台，匯聚旗下原有委託經營事業中與旅宿相關的項目，創造出更多元且具深度的服務內容。

盛治仁指出，自2020年5月簽約後，便緊鑼密鼓籌備的「雲品酒店．杭州」（Fiore Della Cina），有望於2025年試營運，飯店位於樓高45樓的台泥中國營運中心杭州公亮大樓中，客房樓層分布在35樓至42樓間，分別以義大利代表城市羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭的特色作為樓層主題，餐飲設施則有中餐廳、義大利餐廳、全日餐廳等，並規劃了45樓的高空露天酒吧。

雲品法說會盛治仁談話重點

他也提到，君品Collection從原本的1.0以宴會事業為主，加入了餐飲事業管理後進化為君品Collection 2.0，未來將加入旅宿服務的行列進化為3.0，並規劃成立「雲品Collection」，將雲品國際原有所受委託經營的旅宿據點囊括其中，旅宿設定規模為50間房以下、具獨特在地景觀、精緻高端服務、永續親生命設計等，包含南投福興溫泉、烏來蘇卡利漫活、台中富貴天心、台東北町日式建築宿舍群等四個據點，將持續打造出不同傳統飯店的旅遊體驗。

盛治仁說明，「雲品Collection」與傳統酒店品牌不同，不以據點數量或客房數量為目標，而是專注於創造具有文化價值、藝術底蘊的獨特旅遊體驗，並推動永續發展理念。而原君品Collection則以宴會暨餐飲事業管理為主，無論是場地共好或是委託經營餐飲宴會據點，透過洽談具特色的場地，以輕資產方式擴大餐飲服務，並以風格迥異的空間獨特體驗做為特色。