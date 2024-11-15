東元拚下季拿售電執照
東元（1504）昨（15）日召開法說會，總經理范炘表示，本季綠色能源已取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，看好明年美國德州西屋馬達廠營運成長，目前東元規劃申請售電執照，目標明年第1季取得執照，是東元成為虛擬電廠重要一步。
在併購伸昌電機股權開始貢獻業績下，東元預期本季營收持平上季，優於去年同期，日前東元宣布處分安台創新科技（廈門）有限公司全數股權，目標年底完成交割，也為本季獲利加分。
范炘表示，北美綠能尤其氫能源需求持續發酵，除了取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，也積極爭取2025年台電STATCOM標案。
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