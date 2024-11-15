快訊

喪屍煙彈列毒駕刑罰 撞死人最重判10年

澎湖大進滿88號遭扣136天 兩岸周旋終於回家

東元拚下季拿售電執照

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

東元（1504）昨（15）日召開法說會，總經理范炘表示，本季綠色能源已取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，看好明年美國德州西屋馬達廠營運成長，目前東元規劃申請售電執照，目標明年第1季取得執照，是東元成為虛擬電廠重要一步。

在併購伸昌電機股權開始貢獻業績下，東元預期本季營收持平上季，優於去年同期，日前東元宣布處分安台創新科技（廈門）有限公司全數股權，目標年底完成交割，也為本季獲利加分。

范炘表示，北美綠能尤其氫能源需求持續發酵，除了取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，也積極爭取2025年台電STATCOM標案。

延伸閱讀

泓德能源Q3 EPS 4.1元 賺贏上半年

上銀前三季 EPS 4.64元 東元2.17元

北美台灣工程師協會向下扎根 助新生代發揮潛力

攜手東元、聲寶 工研院強攻節能空調零件

相關新聞

雲品衝營運 兩路出擊

雲品（2748）昨（15）日召開法說會，董事長盛治仁表示，雲品酒店杭州將於明年投入營運，該飯店位於台泥中國營運中心杭州公...

中鼎報捷 再奪中東大單

中鼎集團（9933）昨（15）日報捷，以執行全球最大乙烯廠中東卡達RLPP（Ras Laffan Petrochemic...

南僑樂觀全年獲利向上

南僑（1702）昨（15）日召開法說會，南僑總裁暨總經理李勘文表示，展望後市，今年過年較早油脂需求旺季加持，將挹注第4季...

長興子公司擬月底登興櫃

長興（1717）昨（15）日舉行法說會，該公司指出，雖然中國大陸市場需求未明顯復甦，惟該穩固當地市場的同時，並積極拓展北...

東元拚下季拿售電執照

東元（1504）昨（15）日召開法說會，總經理范炘表示，本季綠色能源已取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，看好明年美國...

「新新併」之後股利怎麼發 台新金總座透露明年股利方向

對於台新金併新光金之後的股利發放，台新金控總經理林維俊今日在第3季線上法說會上指出，由於合併之後，股本會大幅擴大，因此管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。