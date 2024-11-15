南僑法說會／第4季展望樂觀 今年全年有望優於去年

南僑（1702）15日召開法說會，南僑總裁暨總經理李勘文表示，展望後市，今年過年較早將挹注第4季營收表現成長，目前來看將有望優於去年同期，綜觀整年度表現，也將優於去年全年，根據觀察，目前需求並無減弱，後續獲利有望持續升溫。

南僑旗下子公司皇家可口將於11月20日召開興櫃前法說會，並於11月26日正式登錄興櫃。李勘文指出，皇家可口主要生產急凍麵團及冰品，其中由於急凍熟麵生意很好，目前僅2條生產線，預計明年第2季將新增第3條線，而冰品部分產能滿載，後續持續規劃開出新產線。

南僑第3季稅後純益1.42億元，年減49.1%，每股純益（EPS）0.57元，累計今年前三季稅後純益7.71億元，年增17.9%，每股純益3.11元。

針對油價高檔，壓縮獲利表現，李勘文認為，過去油價開始上漲，回到近兩年半的高點，因此影響到營運上的狀況，不過根據觀察，第3季目前已經看到漲勢趨緩，相信油價會隨著一季一季開始回落。

而李勘文也提到中國大陸消費性市場疲弱，他指出，中國大陸目前競爭激烈，加上消費疲弱，目前預估現在處於谷底，雖中國大陸政府推出多項政策刺激經濟，但市場量體過於龐大，反映的時間需要拉得比較長，針對後續是否能夠好轉，則還需靜待觀察。

針對美國總統川普當選，他說，川普後續政策若是增加關稅，勢必需求會外移，很多產業從中國大陸出口到美國的一定有一些限制，但南僑在中國大陸不是做外銷，因此對油脂跟麵糰都是內需，也是剛性需求，再怎麼樣變化需求都一定還是存在。

南僑將中壢廠的米飯生產線計畫遷到泰國去，以新增建急凍熟麵，預計明年第2季將投入生產。李勘文指出，泰國在米飯從原料及輸出歐美關稅優惠等都具有優勢，因此做出此決定。

另外，在泰國產能擴建部分，李勘文則表示，目前正在進行第二期的建設，其中包含嬰兒米果及油炸米果兩條產線，明年將投入生產，產值約10億元泰銖，且等二期完善後，將進行第三期新廠房的規劃。