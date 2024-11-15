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雲品法說會／董座盛治仁：擬成立旅宿平台 杭州雲品明年投入營運

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雲品國際（2748）15日召開法說會，董事長盛治仁表示，雲品酒店杭州將於明年投入營運，該飯店位於樓高45樓的台泥中國大陸營運中心杭州公亮大樓中，共有190間客房。他也提到，未來將成立「雲品Collection」精品旅宿平台，匯聚旗下原有委託經營事業中與旅宿相關的項目，創造出更多元且具深度的服務內容。

雲品國際所屬母公司雲朗觀光集團旗下擁有多個知名品牌，除了海外的LDC ITALY七個義大利據點外，國內有翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪，並且在其子公司雲品國際的帶領下，經營君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、頤品大飯店、丼飯屋與君品Collection等品牌。

盛治仁表示，自2020年5月簽約後，便緊鑼密鼓籌備的「雲品酒店．杭州」（Fiore Della Cina），有望於2025年試營運，飯店位於樓高45樓的台泥中國大陸營運中心杭州公亮大樓中，客房樓層分布在35樓至42樓間，分別以義大利代表城市羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭的特色作為樓層主題，餐飲設施則有中餐廳、義大利餐廳、全日餐廳等，並規劃了45樓的高空露天酒吧，可一覽錢塘江壯闊景色。

君品Collection從原本的1.0以宴會事業為主，加入了餐飲事業管理後進化為君品Collection 2.0，未來將加入旅宿服務的行列進化為3.0，並規劃成立「雲品Collection」，將雲品國際原有所受委託經營的旅宿據點囊括其中，旅宿設定規模為50間房以下、具獨特在地景觀、精緻高端服務、永續親生命設計等，包含南投福興溫泉、烏來蘇卡利漫活、台中富貴天心、台東北町日式建築宿舍群等四個據點，將持續打造出不同傳統飯店的旅遊體驗。

盛治仁說明，「雲品Collection」與傳統酒店品牌不同，不以據點數量或客房數量為目標，而是專注於創造具有文化價值、藝術底蘊的獨特旅遊體驗，並推動永續發展理念。

原君品Collection則以宴會暨餐飲事業管理為主，無論是場地共好如草山玉溪、美軍俱樂部、豪華遊艇等特色場域，或是委託經營餐飲宴會據點如茹曦酒店、皇家薇庭、蘭克斯特、圓觀和亞果薈等，透過洽談具特色的場地，以輕資產方式擴大餐飲服務，並以風格迥異的空間獨特體驗做為特色。

義大利 雲品 餐飲

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