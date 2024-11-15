中鋼12月月盤開出平高盤價 搭配彈性配套以擴大接單量能

全球鋼市強弱互現，近期匯率與原物料價格波動劇烈，總體信心緩步回升，中鋼（2002）考量製造業景氣與終端消費復甦尚需時間，復以年末時節客戶多傾向降低庫存因應，為穩定國內鋼市信心，協助下游爭取接單，公司續採「順勢、穩健」訂價原則，針對12月月盤產品採以平高盤開出，同步搭配彈性配套以擴大客我接單量能。

美國總統大選順利落幕，市場消除觀望氣氛，中國大陸力推人民幣10兆元化債政策，紓解大陸地方政府債務壓力，擴大明年度財政政策空間，明年預期地緣政治不確定因素降低，全球經濟展望穩健，OECD上修今年全球GDP成長率可達3.2%；台灣經濟展現韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資，進而提振台灣出口動能，台經院預測2025年台灣經濟表現「內穩外溫」，經濟成長率將達3.15%。

大陸經濟刺激政策效應逐步顯現，國統局公布10月中國大陸製造業PMI上升0.3來到50.1，睽違六個月重返擴張區間。美國內需消費動能穩健，第3季消費者支出成長率由前季的2.8%增加至3.7%。受惠科技與新興行業蓬勃發展，帶動台灣9月工業生產指數維持連續七個月正成長，相關製造業活動穩定增長，世界鋼鐵協會(worldsteel)預估2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，來到17億7,150萬噸，較今年增加2,060萬噸，鋼市復甦動能加溫。

世界鋼鐵協會(worldsteel)統計今年9月單月全球粗鋼產量年減4.7%，降至1.436億噸，中國大陸9月產量年減6.1%降至7,707萬噸，中鋼協統計11月上旬鋼材社會庫存降至819.9萬噸，環比與同比分別大降10.1%與17.0%，且進入秋冬季空汙環保限產時期，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

受大陸利多政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸100~110美元與200~210美元水準，煉鋼成本維持相對高檔。鋼鐵行情方面，歐洲鋼廠提漲鋼價態度明確，明年第1季交期熱軋報價較今年12月交期價格高每公噸50美元以上，美國鋼廠於10月底提漲熱軋每短噸20~30美元（約每公噸22~33美元），未來製造業回流美國後續漲格局可期，大陸流通行情10月受政策激勵大幅拉漲後適度回檔修正，寶武、鞍本12月平板類產品以平盤開出，亞洲鋼價盤整後或有向上契機。

美國總統川普重返執政，或將推動新一輪美中貿易戰圍堵中國大陸產品出口，目前台灣已對大陸鍍鋅與鋼板課徵反傾銷稅，熱軋反傾銷案亦按進度推展中，呼籲下游用鋼產業避免使用中國大陸低價傾銷鋼品原料所製成品、半成品，降低遭美中貿易戰所波及之風險，亦有利政府向美國爭取鋼鐵關稅豁免的契機。