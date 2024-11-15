台新金法說會／新新併後股本大增 提高現金股利比重、且具競爭力

台新金控（2887）15日舉行法說會，面對未來與新光金（2888）合併後股利政策是否改變，台新金總經理林維俊表示，因合併後股本大增，將向董事會建議「提高現金股利比重、降低股票股利比重」。而台新金10月底每股盈餘達1.25元，且帳上還有逾90億元未分配盈餘，「絕對有能力發放非常具競爭力的普通股股利。」

林維俊表示，股利政策決定是董事會職權，離明年配發股利還太早，但管理階層建議的方向會是鑑於合併後股本大增，因此提高現金比重、降低股票股利比重會是向董事會建議的方向。「股票股利說不定沒有，說不定會降低。」

林維俊強調，截至10月底台新金每股盈餘達1.25元，金控帳上還有超過90億元未分配盈餘，相加後扣除分配特別股的少許股利，對發放有競爭力的普通股股利「滿有信心，並不擔心」。

被問到台新銀行房貸水位，個金執行長包國儀表示，截至10月底房貸餘額為7,500億元，呈現穩定狀態。至於在管制狀況下目前持觀望態度並放慢放款腳步，目前房貸政策方向會聚焦向首購及自住客戶，提供房貸額度。