冠軍強化內控 重編第3季財報
冠軍建材（1806）昨（14）日對檢調搜索一事強調，公司已設立相關法律新規範、內控制度調整、重編2023年、2024年第3季財報等措施；冠軍強調，已採取一切必要措施確保運作正常，加上造橋廠改造完成、接下來將展現效益。
10月下旬，冠軍建材高層爆出涉侵占、掏空公司遭檢調搜索，冠軍建材昨針對搜索一事舉行線上說明會表示，這次事件發生後，公司已成立審計委員會、同時委託獨立第三方專業機構進行調查、給予意見，並確認這次事件未對公司存在有重大損害或不利益情事。
冠軍建材指出，公司已新增有關公司法關係企業之法律規範設置，同時強化內控制度調整，並已重編上傳2023年、2024年第3季財報，且會計師已出具法律意見書及協議程序執行報告；冠軍建材昨收在17.9元、下跌0.35元。
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