漢翔第3季每股純益0.26元 後市不淡

漢翔昨（14）日舉行線上法說，漢翔表示，受到商用機的供應鏈受到疫情破壞，連帶影響漢翔的營收表現，第3季及前三季獲利較去年同期下滑。

漢翔法說會由副總經理黃淑媛率財務處長黃秀燕、企業發展處長秦椿茂，針對近期市場概況進行分析。

漢翔昨日公布第3季財報，單季稅後純益為2.45億元，年減62%，每股純益0.26元；累計前三季稅後純益為16.2億元，年減17.22%，每股純益1.72元。

漢翔表示，疫情之後，全球產業普遍受到新的挑戰，許多的供應鏈被破壞，一旦破壞要重建並非易事，航太零組件在疫情之後，破壞持續，供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況，成為全球產業的普遍現象。

漢翔進一步指出，儘管挑戰艱鉅，市場的機會猶在。