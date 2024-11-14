開展20日登興櫃 每股52元

開展集團併購、展店並進，明年動能全開。開展餐飲集團（7789）預計11月20日以每股52元登錄興櫃 ，將併購位於台北101的新美式料理品牌Salt & Stone，明年挹注營收與獲利；另將加速自有品牌展店腳步，版圖擴及大陸、台灣、香港三地 。

在事業版圖方面，開展董事長兼執行長邱泰翰表示，明年在既有品牌將在台開出七家新通路，香港已經賺錢，帶動上季轉盈，今年全年也期許能維持。至於將併購的Salt&Stone，預計明年上半年完成，開始貢獻營收獲利，也有在台拓點規劃。未來不排除繼續併購。

開展目前有五大美式餐飲品牌，包含代理TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，位於香港的自有品牌Dan Ryan''s Chicago Grill芝加哥美式餐廳與Amarioni’s New York Italian Restaurant & Cafe紐約創義料理，以及2022年首個自創品牌LillA，現在台灣、香港與上海共有31間餐廳，另加盟源友企業CAFE!N復興門市。

開展2023年因香港營運衰退及一次性帳務調整影響，稅後虧損達1.33億元；2024上半年仍以台灣市場為主要營收來源，上半年稅後仍虧損3,168萬元，希望全年賺錢。上半年營收比重為TGI FRIDAYS 55%、Texas Roadhouse 19%、Dan Ryan’s 15%、Amarioni’s 9%、其他3%。