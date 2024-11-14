永豐餘（1907）昨（14）日召開集團法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，第4季為紙業旺季，受到需求面的提升，加上原物料投入的成本方面有向下調整的空間，整體來看有望繳出優於第3季的表現。

有關日前公告的高雄土地建案，駱秉正表示，目前還無法評估後續開發價值，目前觀察以建立住宅的機會最大，而部分樓層可能作為商舖使用，整體建設上希望以綠建築發展。

關於工紙價格，駱秉正指出，目前在過去前三季台灣部分業者持續開出新產能，在供應量上升的同時，價格也略有下降，但目前看來第4季狀況相比過去有所好轉，而越南部分持續過去的看法，毛利率已沒有進一步被侵蝕或惡化的跡象，終端售價也已開始觸底反彈。

有關中國大陸，駱秉正則說，紙業需求面的復甦一直都沒有看到太大的動能，雖雙11等消費節慶對紙箱、紙器都有所挹注，但還沒有看到很明顯復甦的契機。

另外，永豐餘持續推動永續轉型，旗下永餘智能除持續提供系統解決方案以外，日前取得再生能源售電業執照，正與國外大型綠電電廠洽談合作，並更發展出全新聚合商業模式，發展虛擬電廠，提供中小型企業能源調度、節約電費等顧問及後續服務，將有望進一步挹注營收。

最後，針對美國總統川普上任後可能帶來的變動與影響，駱秉正指出，目前來看以紙業方面來說，國內市場不太會被影響，不過後續原料輸入，尤其再生紙漿的部分，則還需看美國政策上是否有做調整。

另外，華紙昨同時召開法說會，華紙總經理陳瑞和表示，華紙積極切入高毛利市場，紡織部分將於今年第4季開始試產，主因此為全新領域，預計明年主要為讓客戶了解產品，如果客戶反應良好，將有望於明年設立量產線，力拚全面投產。

針對紙價部分，陳瑞和表示，紙漿價格7月、8月大幅度修正，跌幅最高達170美元，進入9月後價格連續兩個月停滯，以原物料成本來看，明年要再下跌機率不大，回升則還需觀察整體市況表現。