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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

儒鴻：明年展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

儒鴻（1476）總經理洪瑞廷表示，目前有些品牌客戶下單至明年第1季，有些到第2季，雖然品牌客戶展望維持保守，但實際出貨的狀況不錯，主要是有一些客戶會追加訂單，因此公司對明年展望仍是審慎樂觀。

儒鴻昨（14）日舉辦法說會，洪瑞廷表示，美國總統大選後，包括美國品牌客戶也都在做因應和準備，目前品牌端下單多還是延續先前保守策略，主要是還在觀察年底節慶的買氣。

洪瑞廷表示，紡織業最關心的就是地緣政治，以及未來新政府是否會有進一步的政策，這也會影響公司未來生產基地的布局。他認為，明年有利的因素包括美國總統大選已塵埃落定、變數減少，加上公司在客戶端開發的項目數維持不錯的水準，顯示開發的動能持續存在。不利的因素則是戰爭影響不見收斂、區域性爭端再起，這些對供應鏈都會有影響。

市場普遍看好，儒鴻明年營運仍能達成雙位數成長，也關注是否能超過2022年的營運表現、再創歷史新高。

洪瑞廷坦言，這也是董事會對經營團隊的期許，目前看來，明年成衣和布的成長力道相當，且對兩者的訂單把握度都很強。

儒鴻財務長林芬如表示，今年布料是價量俱揚，其中，出貨成長是個位數上升，價格同步上漲。成衣則是量漲價平，出貨量是雙位數成長，價格則持平。

展望2025年的量價表現，目前報價沒有全面性地喊漲，都是個案討論，原料價格雖持續下滑，市場產生競價壓力，但儒鴻多屬利基型產品，目前壓力還沒有大到無法支持價格。

市場也相當關注船運對出貨造成的影響，林芬如表示，最近影響船運的不確定因素增加，主要是颱風較多，對東南亞航線造成重大影響，進一步導致台灣、中國大陸沿岸船班延誤、塞港狀況加劇，主要影響原料運送到東南亞工廠，至於成品運送到歐美國家的航線還在可控範圍內。

儒鴻 東南亞 美國

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