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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

生達前三季EPS 3.84元 進擊海外

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生達（1720）集團董事長范滋庭昨（14）日表示，生達全力搶攻海外市場，日本、中國、東南亞近幾年都有進展，今年上半年在外銷出口帶動下，營運表現優於下半年，預期第4季表現也將維持保守維穩態勢。

對於川普再次出任美國總統，范滋庭認為，對台灣藥廠目前的影響不大，但生達仍會持續布局，目前已有硬化症藥、及降血脂藥兩項產品出貨美國，將繼續鎖定開發專利五年以上到期之品項，增加出貨品項及合作廠家數。

生達昨日召開法說會，由范滋庭說明公司營運展望。生達今年第3季毛利率42.7%，稅後純益0.85億元，年減2.9%，每股純益（EPS）1.22元。

前三季稅後純益10.14億元，年增1.88%，EPS 3.84元。

范滋庭表示，近年積極海外布局，以日本為最穩定成長的市場，其次為中國與美國，東南亞繼菲律賓子公司成立行銷團隊之後，越南今年也已成立子公司及發貨中心，將是未來新的成長動能。

東南亞 美國

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