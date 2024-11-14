泓德能源Q3 EPS 4.1元 賺贏上半年

泓德能源（6873）昨（14）日第3季稅後純益4.36億元，季增2.8倍，一季賺贏上半年，每股純益4.1元；前三季稅後純益5.98億元，年成長91%，每股純益5.72元，為同期新高。

泓德能源總經理周仕昌表示，未來將以全方位的綠能整合競爭優勢，善用聚合商身分媒合供需形成虛擬電廠，並搭配軟硬體整合服務，打造「電力批發」與「電力零售」事業，加上既有的「開發工程」與「設備銷售」，成為泓德能源未來成長的四大引擎。

電力零售部分，2024年在台灣洽談中的購電量體約500MW（百萬瓦），綠電轉供合約度數為93.2億度，售電合約累計至今約161億度。

電力批發部分，今年5月拿下日本長期脫碳素儲能系統容量市場兩個標案，得標容量73MW（裝置容量97.9MW），預計2027年上線服務。7月時在澳洲與ZEN Energy簽訂500MW的光儲電廠使用協議，日前更以約4,300萬澳幣取得ZEN Energy 9.7%股權，未來也將積極投入當地批發市場。

開發工程部分，2024年台灣開工總量為400MW，包含光電160MW與儲能240MW，當年度全台開工量排名前三。2025年澳洲市場已鎖定1GW（10億瓦）儲能開發量體與390MW光電開發量體，日本市場則有1.2GW的儲能開發量體與500MW光電開發量體。設備銷售部分，表前儲能櫃至2024年底出貨超過320MWh，明年起將陸續增加表後儲能系列產品。