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三商前三季EPS 1.57元 將砸最多5.2億元認三商美邦現增

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

三商（2905）14日公告董事會決議通過三商美邦人壽現金增資認購案，預計以5.2億元之限額內認購，此次現金增資可認購股數約76,455仟股，主要目的為長期股權投資，資金來源為自有資金和銀行借款。三商並同步公告前三季財報，稅後純益16.77億元，每股純益1.57元，較去年同期轉虧為盈。

三商表示，主要是因應重要子公司三商美邦人壽要辦理現增，因此將以5.2億元以內的限額認購，預計對三商美邦人壽的持股比將來到31.52%，股本膨脹後，持股比較原先略為下滑，但差異不大。

三商董事會並通過第3季財報，單季稅後淨損10.02億元，每股虧損0.94元，較去年同期盈轉虧，累計前三季稅後純益16.76億元，每股稅後純益1.57元，較去年同期虧轉盈。三商表示，主要是今年上半年三商美邦人壽有匯兌收入，第3季回吐一些利益，但整體獲利表現較去年好轉。

三商美邦人壽 增資 認購 財報

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