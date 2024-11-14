藥華藥財報／第3季獲利近7.2億元、年增2.6倍 EPS 2.21元

藥華藥（6446）14日公布第3季財報，單季稅後淨利7.19億元，季增5.8%、年增2.62倍，單季每股純益（EPS）2.21元；累計今年前三季稅後淨利17.29億元，前三季EPS 5.23元，相較之下去年前三季虧損仍達到7.39億元。

藥華藥將在15日舉行法說會， 說明營運成果及未來展望。法人認為，藥華藥自去年第3季起單季開始獲利，今年從第1季開始獲利更是逐季成長，第3季獲利較第2季雖然僅成長5.8%，但與第1季的獲利比較成長了1.17倍，今年可算是藥華藥獲利元年。

藥華藥今年以來受惠罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）美國市場的銷售成長，再加上日本市場下半年也開始有明顯的業績貢獻。該公司日前公告10月合併營收9.1億元，年增67.02%，為同期新高紀錄，今年累計合併營收已達75.9億元，年增89.4%。

藥華藥日前表示，美國食品藥物管理局（FDA）完成Ropeg筆型注射器申請（sBLA）的審查目標日期（PDUFA date）為2025年1月10日，公司期待盡早將此產品推向市場，以滿足患者的需求。另外，美國子公司已啟動商業數據分析，為進一步的發展做更完整的規劃，再加上新的美國領導團隊發揮所長，實現高效合作，預期Ropeg在美國的覆蓋率將持續攀升。

針對日本市場，藥華藥日本子公司團隊於10月1日推出藥品宅配服務，進一步便利患者取得藥品，這項新服務開始逐漸發酵，推升日本營收持續增長。

此外，藥華藥日前公告，新藥Ropeg在原發性血小板過多症（ET）的全球多國多中心第三期臨床試驗（SURPASS ET）最後一位受試者完成試驗，預計明年年初取得並公布評估指標之統計結果。這第二項適應症的藥品之後將準備送件申請臺灣、美國、日本、韓國及中國大陸等多國ET藥證，有望成為未來營運加速成長的第二引擎。