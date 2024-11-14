快訊

不斷更新／台東等4縣市宣布了 天兔颱風15日停班停課一覽

12強Live／黃子鵬前5局無安打比賽！中華隊1：0多明尼加

又收恐嚇信！上任後屢被威脅撤換董座 台北101、賈永婕發聲了

藥華藥財報／第3季獲利近7.2億元、年增2.6倍 EPS 2.21元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）14日公布第3季財報，單季稅後淨利7.19億元，季增5.8%、年增2.62倍，單季每股純益（EPS）2.21元；累計今年前三季稅後淨利17.29億元，前三季EPS 5.23元，相較之下去年前三季虧損仍達到7.39億元。

藥華藥將在15日舉行法說會， 說明營運成果及未來展望。法人認為，藥華藥自去年第3季起單季開始獲利，今年從第1季開始獲利更是逐季成長，第3季獲利較第2季雖然僅成長5.8%，但與第1季的獲利比較成長了1.17倍，今年可算是藥華藥獲利元年。

藥華藥今年以來受惠罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）美國市場的銷售成長，再加上日本市場下半年也開始有明顯的業績貢獻。該公司日前公告10月合併營收9.1億元，年增67.02%，為同期新高紀錄，今年累計合併營收已達75.9億元，年增89.4%。

藥華藥日前表示，美國食品藥物管理局（FDA）完成Ropeg筆型注射器申請（sBLA）的審查目標日期（PDUFA date）為2025年1月10日，公司期待盡早將此產品推向市場，以滿足患者的需求。另外，美國子公司已啟動商業數據分析，為進一步的發展做更完整的規劃，再加上新的美國領導團隊發揮所長，實現高效合作，預期Ropeg在美國的覆蓋率將持續攀升。

針對日本市場，藥華藥日本子公司團隊於10月1日推出藥品宅配服務，進一步便利患者取得藥品，這項新服務開始逐漸發酵，推升日本營收持續增長。

此外，藥華藥日前公告，新藥Ropeg在原發性血小板過多症（ET）的全球多國多中心第三期臨床試驗（SURPASS ET）最後一位受試者完成試驗，預計明年年初取得並公布評估指標之統計結果。這第二項適應症的藥品之後將準備送件申請臺灣、美國、日本、韓國及中國大陸等多國ET藥證，有望成為未來營運加速成長的第二引擎。

日本 營收 美國 藥華藥 財報

延伸閱讀

中航財報／第3季稅後純益1.17億元、年增率81% EPS 0.59元

12強賽／日本與澳洲搭機抵台 清宮幸太郎：台灣棒球蠻厲害的

富驊第3季 EPS 0.36元

金寶第3季 EPS 0.35元 雙率雙升

相關新聞

儒鴻法說會／美國大選選後客戶訂單保守 仍在觀察節慶買氣

儒鴻（1476）14日舉辦法說會，總經理洪瑞廷表示，面對美國總統大選結果後的新局面，紡織業最關心的就是地緣政治，以及未來...

四動能助陣 泓德前三季EPS 5.72元…歷年同期新高

泓德能源（6873）今日公布第3季財報，第3季合併營收為38.45億元，年增294.2%，毛利率22.5%，歸屬母公司稅...

永豐金法說會／總座：獲利創高、現金股利一定更好 法人估破1元

永豐金控（2890）14日舉行第3季法人說明會，宣布前十月稅後獲利創歷史新高、首破200億元，全年獲利破歷史新高將是無庸...

永豐餘法說會／旺季需求提升可期 第4季有望優於第3季

永豐餘（1907）14日召開法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，第4季為紙業旺季，受到需求面的提升，加上原物料投入的成本方面...

漢翔法說會／全球供應鏈斷鏈問題 穩健面對新挑戰

漢翔（2634）14日舉行線上法說，受到供應鏈破壞連帶影響漢翔的營收表現，第3季及前三季獲利較去年同期下滑。

航空股起飛！虎航盤中亮燈 長榮航站上40元

台股14日持續走跌，但航空股仍走強高飛，航空業10月營收全面成長，台灣虎航-創（6757）一路拉至漲停，來到72.7元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。